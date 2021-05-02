İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimlere devam edildi.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimlere devam edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent genelinde oluşturulan belirli noktalarda araçları durduruyor.

Vatandaşların muafiyet belgeleri sorgulanırken maske takmayanlar uyarılıyor.

Alsancak Semti'nde gerçekleştirilen denetimde de muafiyet belgesi olmayan hafif ticari araçtaki 5 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi hırsızlara isyan etti: Bıktım
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Hakan Altun Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Diego Cyle Larin Gökhan Gönül Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 15:15:09. #1.15#

title