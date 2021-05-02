İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor
İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimlere devam edildi.
İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimlere devam edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent genelinde oluşturulan belirli noktalarda araçları durduruyor.
Vatandaşların muafiyet belgeleri sorgulanırken maske takmayanlar uyarılıyor.
Alsancak Semti'nde gerçekleştirilen denetimde de muafiyet belgesi olmayan hafif ticari araçtaki 5 kişiye para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel