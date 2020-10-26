İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 90 bin 900 lira ceza kesildi
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İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 90 bin 900 lira ceza kesildi

26.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:52
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 90 bin 900 lira ceza kesildi

İzmir'de jandarma ekipleri, geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirine uymadığı belirlenen 4 iş yeri ile 53 kişiye, toplam 90 bin 900 lira ceza kesti.

İzmir'de jandarma ekipleri, geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirine uymadığı belirlenen 4 iş yeri ile 53 kişiye, toplam 90 bin 900 lira ceza kesti.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ekim'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 denetimi yaptı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 4 iş yeri ve 53 kişiye toplam 90 bin 900 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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