İzmir'de "Kovid- 19 Tedbirleri Denetimi" yapıldı İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" genelgesi doğrultusunda İzmir'de otomobiller ve toplu taşıma araçları denetlendi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" genelgesi doğrultusunda İzmir'de otomobiller ve toplu taşıma araçları denetlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi Kavşağı'nda başta toplu taşıma araçları olmak üzere otomobil ve minibüsleri durdurdu.

Araçlarda maske kontrolünün yanı sıra fazla yolcu olup olmadığına da bakan ekipler, sürücüleri uyarıp kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin genelge doğrultusunda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA