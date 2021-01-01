İzmir'de kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası

01.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:59
İzmir'de kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 594 kişiye idari para cezası kesildi.

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 594 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimleri sürüyor. Kent genelinde yapılan denetimlerde, dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 594 kişiye idari işlem yapıldı. Son 24 saatte maske kuralına uymayan 566 kişiye, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 38 kişiye işlem uygulandı. 2 iş yerine adli, 1 iş yerine ise idari işlem yapıldığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Berk Oktay Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Ryan Babel Fatih Terim Metin Oktay Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası Milli Piyango
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 16:01:18. #1.14#
title