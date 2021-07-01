İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
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İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı

İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.

İzmir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.

Kent genelinde 3. doz aşı randevularını alan 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile sağlık çalışanları, aşı merkezlerinin yolunu tuttu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 bin sağlık çalışanı ve randevularını alarak gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Hastanenin acil servisinde görevli Dr. Sercan Özlü, Kovid-19 salgını boyunca mesaisine ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü aşılama programı kapsamında daha önce 2 doz aşı olduğunu belirten Özlü, "Bugün 3. aşımızı da olduk. İnşallah bu süreci bir an önce atlatırız. Sırası gelen kişiler mutlaka aşılarını olmalı. Bu süreçte aşılanmak çok önemli." dedi.

Adli Tıp Uzmanı Barış Kılıççıoğlu ise 3. aşısını olduğu için artık görevini daha rahat sürdüreceğini dile getirdi.

Aşı karşıtlığını halk sağlığı sorunu olarak gördüğünü savunan Kılıççıoğlu, "Salgından kurtulmanın tek yolu, son bireye kadar herkesin aşı olması. Aşı olmak diğer insanlara karşı da sorumluluk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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