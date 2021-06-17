İzmir'de Kovid-19 hastalarına yönelik izleme çalışmasının sonuçları açıklandı
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İzmir'de Kovid-19 hastalarına yönelik izleme çalışmasının sonuçları açıklandı

İzmir'de Kovid-19 hastalarına yönelik izleme çalışmasının sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, Kovid-19 Sonrası İzlem Merkezi'nin yürüttüğü çalışmada, hastalık tanısı konulduktan bir ay sonra hastaların yaklaşık yüzde 40'ının şikayetlerinin devam ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, Kovid-19 Sonrası İzlem Merkezi'nin yürüttüğü çalışmada, hastalık tanısı konulduktan bir ay sonra hastaların yaklaşık yüzde 40'ının şikayetlerinin devam ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Küçükgüçlü, yaptığı yazılı açıklamada hastane bünyesinde oluşturulan izlem merkezindeki görevlilerin Kovid-19 hastalarını, tanılarından sonraki 1, 3 ve 6'ncı aylarda telefonla arayarak bilgi aldığını anlattı.

DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar 10 bin 156 hastanın koronavirüs tanısı aldığını aktaran Küçükgüçlü, şu bilgileri verdi:

"Haziran ayına kadar yaklaşık 11 bin 500 arama yaptık. Genel olarak hastaların şikayetlerinin devam edip etmediği, Kovid-19 sonrası ek hastalıklarının ortaya çıkıp çıkmadığını, hastalık sonrası sağlık hizmeti başvurusu olup olmadığını soruyoruz ve iyileşme durumlarını kontrol ediyoruz. Hastalığın tanısının konulmasından sonra bir ay geçmiş olmasına rağmen hastaların yaklaşık yüzde 40'ında şikayetlerin devam ettiğini gördük.

En sık devam eden şikayetler; çabuk yorulma, kas-eklem ağrıları ve halsizlik. Üçüncü ayda hala devam eden ortalama şikayet sayısı 2 olarak belirlendi. Yine üçüncü ay itibarıyla hastaların yüzde 4'ünde koku kaybı, yüzde 2,5'inde tat kaybı hala devam ediyor. Üçüncü ay itibarıyla hastalarımızın yüzde 75'i tamamen iyileştiğini, yüzde 24'ü kısmen iyileştiğini, yüzde 1'i ise iyileşmediğini belirtiyor."

DEÜ Hastanesinde yeni tanılarda nisan ayının üçüncü haftasından itibaren düşüş yaşandığını ifade eden Küçükgüçlü, aşılamanın artmasıyla birlikte hasta sayısı ve ölümlerde de azalma beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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