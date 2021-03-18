İzmir'de Kovid-19 denetimlerinin tarihleri açıklandı

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerin, hangi iş kollarında hangi günlerde yapılacağı açıklandı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerin, hangi iş kollarında hangi günlerde yapılacağı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı.

Açıklamada, haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ile kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek alınmasına, belediyeler, kamuda görev yapan iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden oluşan ekiplerin de aktif olarak görev yapmalarının sağlanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçe müdürlerince denetim faaliyetlerine sahada bizzat nezaret edeceği belirtilerek, yeme içme yerleri ile şehir için toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin haftanın her günü sürdürülmesi gereken 19-25 Mart haftasında denetlenecek yerler aktarıldı.

Denetlemelerin 19 Mart Cuma günü düğün ve nikah salonları, lunapark, tematik parklarla devam edeceği, 20 Mart Cumartesi günü cadde, sokak, meydan, sahil bandı gibi yerlerde maske ve mesafe denetimi yapılacağı, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçilerin denetleneceği belirtildi.

Açıklamada, 21 Mart Pazar günü, otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı ve otogar gibi yerlerin, 22 Mart Pazartesi günü yemekhane ve kantinler dahil olmak üzere okullar ve okul servis araçlarının, 23 Mart Salı günü internet kafeler, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinin, berber, kuaför, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar ve masaj salonlarının denetleneceği ifade edildi.

Açıklamada, 24 Mart Çarşamba günü organize sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisleri, halı sahalar, spor tesisleri ile cami ve mescitlerin, 25 Mart Perşembe günü de kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerlerin denetleneceği belirtildi.

Kontrollü normalleşme dönemi ile şehir içi toplu ulaşımda bir miktar yoğunluk artışı görüldüğüne dikkatin çekildiği açıklamada, mesai saat başlama ve bitiş saatlerindeki yoğunlukların halk sağlığı açısından oluşturduğu riski azaltmak için belediyelerce sefer sayılarının arttırılması da dahil türlü tedbirin alınmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer