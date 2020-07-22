İzmir'de 'Kovid-19' denetimi yapıldı İzmir'de 'Kovid-19' denetimi yapıldıİZMİR'de İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valisine gönderilen genelge kapsamında 'Kovid-19 Tebdirleri' denetimi yapıldı.

İzmir'de 'Kovid-19' denetimi yapıldı

İZMİR'de İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valisine gönderilen genelge kapsamında 'Kovid-19 Tebdirleri' denetimi yapıldı. Denetimler sırasında bazı vatandaşların maske takmaya alışamadıklarını söyledikleri öğrenildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca valilere gönderilen genelgede kapsamında 'Kovid-19' denetimi yaptı. Ege Üniversitesi Kavşağı'nda kurulan denetim noktasında ekipler otomobilleri, taksileri ve şehirlerarası minibüsleri denetledi. Durdurulan araçlarda maske kontrollerinin yanı sıra özellikle minibüslerde fazla yolcu taşınıp taşınmadığı da denetlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara ise adli para cezaları kesildi.

'MASKEYE ALIŞAMADIK'

Otomobiliyle maskesiz olarak yolculuk yaparken polis ekiplerini gördükten sonra maskesini takan Ufuk Filiz (42), maskeye alışamadığını söyledi. Filiz, Çocuğumu spor salonuna bıraktım. Maskem de arabadaydı, ancak maske takmayı tam olarak alışkanlık haline getiremedik. Denetimler devam ettiği sürece daha kolay alışacağız. O yüzden devam etmesi gerekiyor dedi.

Kurallara uyan taksi şoförü Hasan Alan (63) da denetimlerin artması gerektiğini belirtti. Alan, Elimizden geldiğince sağlık tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Yolcularımızı da kurallara uymaları konusunda uyarıyoruz. Denetimlerin daha sık olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü açık noktalar olabiliyor. Bazı vatandaşlar da bundan fayda sağlıyorlar. Uygulamalar ve denetimlerden memnunum ifadelerini kullandı.

Genelgeye göre; taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafesalon ve elektronik oyun yerleri, berberkuaförgüzellik merkezi, alışveriş merkezleri, parkpiknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde bugün denetimler gerçekleştirilmeye devam edilecek.

Kaynak: DHA