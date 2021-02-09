İzmir'de Kovid-19'dan etkilenen spor kulüplerine nakdi destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, toplumun ihtiyacı olan her kesimine yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti olarak İzmir'de vaat değil icraat siyaseti yaptıklarını ifade etti.

Çocukların, gençlerin ve şehrin sportif faaliyetlerine katkı sunmanın önemli bir vazifeleri olduğunu vurgulayan Dağ, vatandaşa ve esnafa da destek olduklarını hatırlattı.

Dağ, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de amatör spor kulüplerinin faaliyetlerine ara verdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde faaliyetlerini durdurmak durumunda kalan amatör spor kulüpleri maddi açıdan zorluklarla karşı karşıya kalmışlardı. Kulüplerin ve bu kulüplerin idari ve mali işlerini yürüten derneklerin imdadına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan nakdi destekler yetişti. İzmir'imiz ülkemizin en çok amatör spor kulübü bulunan şehirlerinden birisidir. Her branştan sporcu çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlandığı spor kulüplerimizin, faaliyetlerini durdurmak durumunda kalmaları maalesef hepimiz için üzücü olmuştur. Çünkü biz biliriz ki kulüplerimiz yalnızca birer sporcu değil, aynı zamanda iyi, kültürlü ve disiplinli bir şekilde toplumun içerisine dahil olan birer insan yetiştirmektedir.

Kovid-19 salgını süresince, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı için kulüplerimizin de fedakarlık yapmaları gerekmiştir. Her kulübümüzün de bu dönemde standart ihtiyaçları dolayısıyla giderlerinin devam etmesi söz konusu olmuştur. Bu nedenle, oluşan ihtiyaçların karşılanması maksadıyla İzmir'de aktif olarak faaliyet halinde olan ama bu süreçte ara vermek mecburiyetinde kalan, her branştan 274 spor kulübümüze toplamda 2 milyon 370 bin lira nakdi destek sağlanmıştır."

Dağ, İzmir'de son 18 yılda amatör spor kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan yardımların miktarının yaklaşık 20 milyon lira olduğunu, şehirde gençlik ve spor alanında verilen destek ve yapılan yatırımların toplam maliyetinin ise 4 milyar lirayı aştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör