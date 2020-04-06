İzmir'de koronavirüsü yenen 96 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi İzmir'de hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 96 yaşındaki İsmail Kırdar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

İzmir'de hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 96 yaşındaki İsmail Kırdar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

Kentteki bir huzurevinde kalan 96 yaşındaki İsmail Kırdar, ateşinin yükselmesi üzerine 25 Mart'ta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testi "pozitif" çıkan Kırdar'a ilaç tedavisi uygulandı.

Yapılan son iki koronavirüs testinde "negatif" sonuç alınması üzerine Kırdar'ın taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık çalışanları, Kırdar'ı tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı. Bu sırada bir sağlık çalışanının, "İsmail Amca koronayı yendi. Maşallah İsmail Amca'ya, Türkiye'ye umut olsun." sözleri dikkat çekti.

Tekerlekli sandalyeyle servisten çıkarılan Kırdar'ın 14 gün yakınlarının evinde karantinada kalacağı, sağlık durumunun evinde takip edileceği belirtildi.

Kaynak: AA