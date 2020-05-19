İzmir'de koronavirüsü yenen 85 yaşındaki hasta taburcu edildi
İzmir'de yeni tip koronavirüsü yenen 85 yaşındaki kadın, Torbalı Devlet Hastanesinden alkışlarla taburcu edildi.
19.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:08
İzmir'de yeni tip koronavirüsü yenen 85 yaşındaki kadın, Torbalı Devlet Hastanesinden alkışlarla taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre ilçede ailesiyle yaşayan Z.Ç'ye, yaklaşık 1 ay önce getirildiği hastenede yeni tip koronavirüs teşhisi kondu.
Yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisi sonucu sağlık durumu iyiye giden kadın, verdiği mücadeleyi kazandı.
Yapılan son testi negatif çıkan 85 yaşındaki Z.Ç, sağlık ekibinin alkışlarıyla taburcu edilerek evine uğurlandı.
Kaynak: AA