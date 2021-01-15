İzmir'de koronavirüsü atlatan sağlık çalışanları da aşı oldu

TÜRKİYE İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin'den gelen CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı vermesinin ardından, sağlık çalışanları ilk sırada olmak üzere aşılama dün başladı. Medicana International İzmir Hastanesi'nde de sağlık çalışanları bugün isim sırasına göre aşı oldu. Daha önce koronavirüsü atlatmış doktor ve hemşireler de aşı sırasına girdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin'den gelen CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı vermesinin ardından sağlık çalışanları, ilk sırada olmak üzere aşılanmaya başlandı. Medicana International İzmir Hastanesi'nde de sağlık çalışanları bugün isim sırasına göre koronavirüs aşılarını oldu. Yaklaşık 2 ay önce koronavirüs geçiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Ulvi Ünal, aşı olduktan sonra şunları söyledi:

"Tedavim evde yapıldı, ilaçlarımı evde aldım. Antikor oluştu. Fakat son dönemde antikorumda düşme oldu. Bu bakımdan aşı hem benim için hem de tüm sağlık çalışanları için çok önemli. Toplumsal bağışıklığı sağlamanın birinci basamağı, sağlık çalışanlarının bağışıklık kazanması. Geçtiğimiz dönemde çok yoğun ve Covid- 19 hastalarıyla yakın temasta çalıştık. Bu nedenle tüm arkadaşlarımızın aşı olmasını istedik. Şu anda tüm arkadaşlarımızın aşısı yapılmakta. Ben de antikorlarım olmasına rağmen, aşıyı gönül rahatlığıyla oldum"'AŞININ KURTARICI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'Aşı olan hemşire Elif Özkoç (34), "Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü mart ayında Covid- 19 servisinde çalışmaya başladım. O süreç çok zordu. 4 ay boyunca izole bir şekilde yaşadım. Çocuklarım babaannesinde kaldı. Hiç görüşmedik. 5 Nisan'da doğum günümde pasta almışlar. Sadece o pastayı üflemek için yanlarına gittim. 6 Nisan'da testim pozitif çıktı. Öğrendiğim zaman ilk yaşadığım şey pişmanlıktı. Keşke gitmeseydim, daha dikkatli olsaydım, diye düşündüm. Virüsü kaptığımı öğrendiğim zaman kendim için hiç korkmadım. Eşimi ve çocuklarımı, kayınvalidemle kayınpederimi düşündüm. Hastanede yatarak tedavi gördüm. 5 gün boyunca kapalı bir odada kaldım. En büyük his yalnızlık ve korku oldu. Çok ağır geçirmedim ama akciğer tutulumu vardı. Oğlumda kronik hastalık vardı. O nedenle hastanede geçirdim. Kayınpederimin pozitif olduğunu öğrendim. Amcamı koronavirüs nedeniyle kaybettim. Genç ya da yaşlı alakası yok. Gençlerin de çok dikkat etmesi lazım. Sağlıklı insanlar geldi bize, onları kaybettik. Bir odada çocuğu kaybedip, yan odadaki anneye söyleyemedik. Aşının güvenilirliğine ve çözüm olacağına inanıyorum. Bundan yıllar önce de salgınlar oldu ve atlatıldı. Aşının kurtarıcı olduğuna inanıyorum, o yüzden aşı oldum. 2- 3 ay sonra tekrar yaptırılacak denirse yine yaptırırım" dedi.'HERKESİN AŞI OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'Covid- 19 servis sorumlusu Ecem Kurşun (27) ise 1 ay önce hastalığı geçirdiğini anlatarak, "Covid-19'un arttığı dönemde hastanemizde tarama testleri yapıldı. İlk yapılan testte negatif çıktım. 2 gün sonra vücudumda yorgunluk ve ağrı hissetmeye başladım. Yüksek ateş ve koku kaybı olması üzerine tekrar test yaptırdım. Beni en çok korkutan ve endişelendiren durum, ailemle yaşıyor olmamdı. Babamda kronik hastalık var. Onlara bulaştırmaktan korktum. Vakaların tekrar arttığı dönemde evde kendimi izole etmiştim. Bu benim için en büyük şans oldu. Hastalığı evde odamda geçirdim. 4 duvarın arasında aileme bir şey olur mu korkusuyla yaşadım. Hafif geçirdim, akciğerimde herhangi bir tutulum olmadı. Ama çok ciddi baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı yaşadım. 10 günde belirtilerim bitti ama testim yeniden pozitif çıktı. 5 gün daha evde kaldım. Yaşın herhangi bir önemi yok. 'Bana bulaşmaz' düşüncesi doğru değil. Çevremizdeki insanları düşünmeliyiz. Doktorlarımıza danıştık, aşı olmamız gerektiğini söylediler. Aşının çözüm olduğuna inanıyorum. Kesinlikle herkesin aşı olmasını öneriyorum çünkü bu hastalığın bitmesi gerekiyor artık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı