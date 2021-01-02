İzmir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 1192 kişiye ceza yazıldı
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İzmir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 1192 kişiye ceza yazıldı

02.01.2021 19:12 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:16
İzmir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 1192 kişiye ceza yazıldı

İZMİR'de koronavirüs tedbirlerine uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1192 kişiye idari para cezası kesildi.

İZMİR'de koronavirüs tedbirlerine uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1192 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimleri sürüyor. Kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 872 kişiye idari işlem yapıldı. Maske kuralına uymayan 284 kişiye, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 36 kişiye idari para cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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