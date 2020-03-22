İzmir'de koronavirüs önlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayanları uyararak, malzemelerini topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayanları uyararak, malzemelerini topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının milli parklar, ormanlar, park ve bahçelerde mangal yapılmasını yasaklamasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran ekipler, İnciraltı ve Sahilevleri'nde denetim gerçekleştirdi.

Burada mangal yakıp, piknik yapanları uyaran zabıtalar, malzemeleri topladı.

İzmirlileri salgın nedeniyle evlerinde kalmaları yönünde uyaran ekipler, buradaki seyyar satıcılara da izin vermedi.

Kaynak: AA