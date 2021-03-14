İzmir'de koronavirüs denetimlerinde yaklaşık 1,5 milyon lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de koronavirüs denetimlerinde yaklaşık 1,5 milyon lira ceza uygulandı

14.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:12
İzmir'de koronavirüs denetimlerinde yaklaşık 1,5 milyon lira ceza uygulandı

İZMİR'de kontrollü normalleşme kapsamında yapılan dinamik denetim modeli kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, kurallara uymadığı tespit edilen bin 167 kişi ve 42 iş yerine toplam 1 milyon 489 bin lira idari para cezası kesildi.

İZMİR'de kontrollü normalleşme kapsamında yapılan dinamik denetim modeli kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, kurallara uymadığı tespit edilen bin 167 kişi ve 42 iş yerine toplam 1 milyon 489 bin lira idari para cezası kesildi.

Türkiye'de genelinde koronavirüsle mücadele etkin şekilde devam ederken, İzmir'de de denetimler sıklaştırıldı. Kent genelinde yapılan dinamik denetim modeli kapsamında 13 Mart tarihinde, 30 ilçede ve Adnan Menderes Havalimanı'nda uygulama yapıldı. Yapılan denetimlere 739 denetim ekibi ile 2 bin 513 personel katıldı. Tedbirler kapsamında maske takmamaktan 722 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 297 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 133 ve sigara içme yasağı kuralına uymayan 18 kişiye cezai işlem uygulandı.Ayrıca ekiplerce 6 bin 326 iş yeri denetlendi. Kurallara uymayan 42 işyeri ve bin 167 kişiye toplamda 1 milyon 489 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.Denetimlerle ilgili Valilik resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeli kapsamında, ilimiz genelindeki denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Hedefimiz olan 'Mavi' kategoride yer almak için lütfen; maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım" uyarısı yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de koronavirüs denetimlerinde yaklaşık 1,5 milyon lira ceza uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 22:14:50. #1.14#
title