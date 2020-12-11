İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor
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İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor

11.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:02
İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, duraklar, turnikeler yoğun bir şekilde dezenfekte ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, duraklar, turnikeler yoğun bir şekilde dezenfekte ediliyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de vaka ve hasta sayılarında artış devam ediyor. Aliağa ilçesinde belediye ekipleri de, kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından, binlerce vatandaşın kullandığı İZBAN Aliağa İstasyonu, toplu ulaşım araçları ve duraklar dezenfekte edildi. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, istasyonda vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan turnikeler, para yükleme makineleri ve yine sürekli elle temas edilen noktalarda hassas bir çalışma yürüttü. Kent genelinde dezenfekte çalışmalarının devam edileceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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