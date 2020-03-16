İzmir'de korona virüs tedbirleri üst düzeyde
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Koronavirüs, Türkiye, İzmir

İzmir'de korona virüs tedbirleri üst düzeyde

İzmir'de korona virüs tedbirleri üst düzeyde İzmir'de belediyeler korona virüs tedbir için önlemleri sıkı tutuyor Sağlık Bakanlığının Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarındaki artışı açıklamasının ardından tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de sıkı önlemler alınmaya başlandı.

16.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:23
İzmir'de korona virüs tedbirleri üst düzeyde

İzmir'de korona virüs tedbirleri üst düzeyde

İzmir'de belediyeler korona virüs tedbir için önlemleri sıkı tutuyor

İZMİR - Sağlık Bakanlığının Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarındaki artışı açıklamasının ardından tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de sıkı önlemler alınmaya başlandı.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'deki artışlarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler adeta seferberlik ilan etti. İzmir'de de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, virüsün olası yayılmasına karşı dezenfeksiyon ve temizlik faaliyetlerini sıklaştırdı. Kentte bulunan parklar, toplu taşıma araçları ve duraklar, ibadethaneler ve kalabalık alanlar, ekipler tarafından titizlikle temizlenerek dezenfekte ediliyor.


Gaziemir'de dip bucak temizlik

Gaziemir, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem almak ve toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına hızla devam ediyor. İlk etapta Gaziemir Belediyesi ana hizmet binası ile belediyenin diğer hizmet binaları, kültür merkezleri ve semt evleri İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı özel ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ayrıca belediye hizmet binasının girişine ve birimlere de el dezenfektanları yerleştirildi. Gaziemir Belediyesi tarafından sıklaştırılan temizlik çalışmaları kapsamında ilçedeki çöp konteynerleri, parklardaki banklar, çocuk oyun grupları ve spor aletleri de tek tek yıkanıp ilaçlanıyor. Belediyenin tüm hizmet noktaları ve ofisler ise buharlı makinelerle temizlenmeye devam ediliyor. Belediye ekipleri, sosyal medya üzerinden bilinçlendirme amaçlı paylaşımların da yoğun şekilde sürdürüleceğini açıkladı.


Risk grubundakilere izin verildi

Öte yandan Gaziemir Belediyesi, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirtilen risk grubundaki çalışanlarına 30 Mart tarihine kadar idari izin verildiğini açıkladı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, korona virüse karşı hızla önlem aldıklarını, bakanlığın açıklamasının ardından günlerdir tüm birimlerde, parklarda ve kültür merkezlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü, tüm yurttaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı.


Çiğli'de pazartesi temizliklerine devam

Çiğli Belediyesi tarafından "Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum" ilkesiyle her hafta farklı bir mahallede sürdürülen çevre temizliği çalışmaları Maltepe, Güzeltepe ve Aydınlıkevler Mahallelerinde gerçekleştirildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili müdürler, muhtarlar ve çevre duyarlılarının katılım gösterdiği temizlik çalışmaları mahallelerde günün erken saatlerinde başlıyor. Başkan Gümrükçü, son temizlik hareketini Maltepe, Aydınlıkevler ve Güzeltepe mahallelerinde sürdürdü. Mahalle sakinlerinin de katılım gösterdiği çalışmalar sonucunda sokaklar, caddeler, parklar ve boş araziler dip bucak temizlendi. Molozlar ve ince ağaç dalları mahallelerden toplandı. Temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlar, Başkan Gümrükçü'ye başlattığı sokak temizliklerinin aksamadan devam etmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.


Başkan Gümrükçü: "Halkın ilgisi ve desteği mutluluk verici"

Temizlik çalışmalarının vatandaşın çevreye karşı duyarlılığını artırdığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Belediye olarak her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarımızla birlikte çevre temizliği yapıyoruz. Çalışmalarda bizzat yer alıyorum. Mahalleleri, sokakları, caddeleri ve boş arazileri temizlerken gün boyunca vatandaşlarımızla sohbet etme ve vakit geçirme imkanı da buluyoruz. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığımız çalışmalarımıza halkımızın gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

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İzmir'de korona virüs tedbirleri üst düzeyde

Kaynak: İHA

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İzmir'de korona virüs tedbirleri üst düzeyde

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