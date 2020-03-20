İzmir'de korona virüs sahtekarlarına geçit yok
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İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa

İzmir'de korona virüs sahtekarlarına geçit yok

İzmir polisi, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlara izin vermedi.

20.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:08
İzmir'de korona virüs sahtekarlarına geçit yok

İzmir polisi, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlara izin vermedi. Yapılan operasyonda, sahte dezenfektan yapmakta kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

Yapılan istihbarat çalışması sonucu, yüklü miktarda sahte etil alkolün sahte dezenfektan yapımında kullanılmak üzere kente getirildiğini öğrenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Pınarbaşı semtinde bulunan Ambarlar Sitesindeki bir depoya ve bir araca operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 litrelik bidonlarda toplamda yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen sahte etil alkole imha edilmek üzere el konuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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