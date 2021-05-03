Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde bir fırının bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir fırının bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 20.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 954. Sokak'taki bir binada çıktı. İddiaya göre fırının bacasında çıkan yangın, üst kattaki kullanılmayan eve sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binayı saran alevler bitişiğindeki biri metruk iki binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler yanan binalarda soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü
Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü
Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü
Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü
Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü
Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü
Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü
Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Altun Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mevla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İzmir'de fırın bacasından çıkan yangında 3 bina hasar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:08:51. #1.16#

title