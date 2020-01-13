13.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:36

İzmir'de korkutan yangın

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yedi katlı apartmanın zemin katında bulunan kafede çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi çapta hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 06.30 sıralarında Küçükpark'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede çıktı. İlk belirlemelere göre elektirik kontağındaki arıza nedeniyle çıkan yangın, binayı sarmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, binadaki vatandaşlar apar topar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 5 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıktığı kafe kullanılamaz hale gelirken, apartmanda da maddi hasar meydana geldi. Kafe çalışanları ise gözyaşlarını tutamadı. Kafede 10 yıldır görev yaptığını belirten Zafer Karataş, "Sabaha karşı haberi aldık. Yangın elektrik kontağından çıktı. Derhal çalıştığımız yere geldik. Gözlerimize inanamadık. Adeta yıkıldık, ekmek yediğimiz yeri böyle görmek çok üzücü. Ancak can kaybı olmadı" dedi. Apartmanın birinci katında oturan Celal Temiz ise yangın sırasında evde bulunmadıklarını belirterek, "Yangını duyar duymaz buraya geldik, Karşıyaka'daydık. Perişan halini gördük. Dairemizin içinde çok hasar bulunmuyor, sadece binanın dış cephesinde ve dükkanlarda zarar var. Evimizden ayrılıyoruz, bir süre kayınvalidemde kalacağız" dedi. Sevgi Yolu'ndaki mekan sahiplerinden Osman Yaman, "Şu an elektirikler kesik trafo yandığı için. Sabah 6.30'da yangın başladı. İnanılmaz bir yangındı. Herkes panik oldu, sokaklara döküldü. Çok zarar var" ifadelerini kullandı. Binanın 7'nci katında oturan Mustafa Aras ise şöyle dedi:

"Aşırı derecede büyük bir yangındı. Dumanlar 7'nci kata kadar yükseldi. İtfaiye sokağa giremedi çok bekledi. Yaklaşık 45 dakikada dükkan ve bina bu hale geldi. Naylon branda ve tente olduğu için yangın büyüdü. Çok tedirgin olduk. Her yer duman altındıydı. İnsanlar binadan çıkamadı. Arkadaşlarım 7'nci kattan sadece 4'üncü kata inebildi. Mahsur kaldılar, itfaiye kurtardı. Tedbir amaçlı hastanedeler ancak durumları gayet iyi."

Kaynak: DHA