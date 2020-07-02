İzmir'de korkutan orman yangını ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de korkutan orman yangını ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de korkutan orman yangını ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı İzmir'in Urla ilçesinde, dün çıkan orman yangını ile ilgili jandarma tarafından yapılan soruşturmada konuyla alakalı bir şüpheli gözaltına alındı.

02.07.2020 02:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:27

İzmir'de korkutan orman yangını ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, dün çıkan orman yangını ile ilgili jandarma tarafından yapılan soruşturmada konuyla alakalı bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde, dün öğlen saatlerinde Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bu yıl ilk kez kiralanan jet motorlu amfibik yangın söndürme uçağıyla müdahalede edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. "Ateş kartalı" lakaplı jet motorlu amfibik yangın söndürme uçağının da aktif rol oynadığı yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın küle döndüğü ifade edilmişti.

Şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekiplerince yangınla ilgili yapılan detaylı soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan incelemede kaynak yapılmış demir paneller ve çok sayıda kaynak elektrodu bulundu. Yangının başladığı tarla sabinin ifadesine başvuran ekipler, tarla sahibi S.Ü'nün, tarlasında bulunan güneş enerjisinin sökümü için çağırdığı kaynakçının kaynak yaptığı sırada kıvılcımların yerde bulunan anızları tutuşturduğunu ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaynak ustası M.G'nin ifadesine başvurdu. M.G., ifadesinde suçunu itiraf ederken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'de korkutan orman yangını ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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