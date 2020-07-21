İzmir'de korkutan orman yangını İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Sığacık Akkum mevkisinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ettiği yangının söndürülme çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA