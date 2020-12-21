Son dakika haberi! İzmir'de korkutan ev yangını

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de korkutan ev yangını İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangında anne ve 4 çocuğu kendilerini son anda sokağa atarken, evde maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de korkutan ev yangını

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangında anne ve 4 çocuğu kendilerini son anda sokağa atarken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 06.00 sıralarında Gazi Mahallesi 3884 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İşte olan Abdülhakim E'ye ait ikametten alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu polise ve 110 ekiplerine bildirdi. O sırada evde olan anne ve 4 çoğu kendilerini can havli ile sokağa atarken, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangının sobadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı