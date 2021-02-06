İzmir'de korkutan deprem (2)
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İzmir'de korkutan deprem (2)

06.02.2021 22:10 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:15
İzmir'de korkutan deprem (2)

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM OLDUİzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM OLDU

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.22'de merkez üssü Karaburun ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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