İzmir'de korkutan deprem
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İzmir'de korkutan deprem

06.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:46
İzmir'de korkutan deprem

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 19.09'da merkez üssü Karaburun  ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7,8  kilometre olarak ölçüldü. Kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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