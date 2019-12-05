İzmir'de korkutan çatı yangını
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İzmir'de korkutan çatı yangını

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

05.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:03
İzmir'de korkutan çatı yangını

İZMİR'in ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. 

Kemal Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıdaki işçiler, durumu hemen itfaiyeye verirken, apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. Kısa sürede alevler, çatıyı sardı. ekiplerinin müdahalesiyle yangın dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Büyük panik yaşadıklarını belirten apartman sakini Ümit Çark (27), "Sabah uyuyordum ve komşularımız yangın olduğunu söyleyip uyandırdı. Hepimiz büyük bir korkuyla dışarıya çıktı. Neyse ki can kaybı yok" dedi.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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