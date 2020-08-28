İzmir'de korkunç olay: Genç kızın cesedini moloz döküm alanına gömmüşler
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İzmir'de korkunç olay: Genç kızın cesedini moloz döküm alanına gömmüşler

İzmir'in Bornova ilçesinde, molozların döküldüğü yerde 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedi bulundu.

İzmir'de korkunç olay: Genç kızın cesedini moloz döküm alanına gömmüşler
28.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:22

İzmir'in Bornova ilçesinde, molozların döküldüğü yerde 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedi bulundu. Genç kızın 2 kişiyle alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra hayatını kaybettiği ve cesedinin moloz döküm alanına gömüldüğü iddia edildi.

İddiaya göre dün akşam saatlerinde L.Y (55) adında bir kişi, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. L.Y., oğlu T.Y ve arkadaşı S.Ö tarafından bir genç kızın moloz dökülen alana gömüldüğünü ve oğlu T.Y'nin suçsuz olduğunu söyleyerek ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, moloz dökülen alana giderek çalışma başlattı. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda saat 02.00 sıralarında Ceren Duman'ın olduğu belirtilen 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cesedinin, savcının yaptığı incelemelerden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldığı belirtildi.

İşte detaylar

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ceren Duman'ın sosyal medyadan tanıştığı S.Ö ve T.Y ile birlikte 21 Ağustos Cuma günü saat 01: 30 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan bir stüdyo daire kiraladığını ve burada alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Bir süre sonra Ceren Duman'ın ağzından köpük geldiğini ve hayatını kaybettiğini gören S.Ö ve T.Y, genç kızın cesedini dairede bırakarak olay yerinden ayrıldı. Daha sonra Naldöken Mahallesi'nde bulunan moloz döküm alanına giden S.Ö ve T.Y'nin, burada bir çukur kazarak genç kızı gömdüğü öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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