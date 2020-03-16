İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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İzmir, 3. Sayfa

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen, iki tır ile minibüsün karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

16.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:44
İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen, iki tır ile minibüsün karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde İzmir-Aydın yolu, Kuşçuburun mevkisinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan iki TIR ve bir minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kazada Suriye uyruklu olduğu tespit edilen bir kişinin öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan şahıslar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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