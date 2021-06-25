İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış

İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre, evlerine gelen misafirlerin kötü koku aldıklarını söylemesi üzerine balkona çıkan kızının dini nikahlı kocası, Kazakistan uyruklu kayınvalidesini çuval içerisinde cansız halde buldu.

İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre, evlerine gelen misafirlerin kötü koku aldıklarını söylemesi üzerine balkona çıkan kızının dini nikahlı kocası, Kazakistan uyruklu kayınvalidesini çuval içerisinde cansız halde buldu. İhbar üzerine gelen polis, talihsiz kadının öz kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşadığı imam nikahlı kocası A.D. ile resmi nikah kıymak isteyen Kazakistan uyruklu E.A. (29) bu duruma karşı gelen ve yaklaşık 1 hafa önce Kazakistan'dan Türkiye'ye yanına gelen annesi Gülistan Aidorova (55) ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından E.A. annesi Aidorova'yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ise annesinin kaldığı odayı kilitleyip cansız bedenini ise çuval içine koyarak arka balkonda sakladı.

Misafirler ağır kokuyu alınca kayınvalidesinin cansız bedenini buldu

Bugün ise E.A'nın imam nikahlı kocası A.D. iş arkadaşlarını evine misafirliğe davet etti. Eve gelen misafirler ile çay içtikleri sırada misafirlerin odada ağır bir koku olduğunu söylemesi üzerine A.D. kayınvalidesinin bulunduğu odaya yönelerek kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayınca arka balkondan içeri girmek isteyen A.D. balkonda kan olduğu fark etti. Bunun üzerine A.D. balkonda bulunan torbayı açtığında ise kayınvalidesi Gülistan Aidorava'yı kanlar içerisinde gördü.

Polisi arayarak durumu ihbar etti

Durumu aynı binanın 3'üncü katında yaşayan babasına bildiren A.D. babasının da gelmesiyle olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aidorova'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekipler babanın ifadesine başvururken damat A.D ile 3 çocuk annesi cinayet şüphelisi eşi E.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, Gülistan Aidorova'nın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı