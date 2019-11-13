İzmir'de korkunç cinayet...Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
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İzmir'de korkunç cinayet...Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

İzmir'de korkunç cinayet...Aynı aileden 4 kişi ölü bulunduİZMİR - İzmir'in Kiraz ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

13.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:15
İzmir'de korkunç cinayet...Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

'de korkunç cinayet...Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe ve akrabaları Erol Akkeçe (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Olaya ilişkin ölen kişilerin akrabaları olduğu belirtilen M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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