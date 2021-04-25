İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in önemli simgelerinden biri olan Alsancak ilçesindeki kordon boyu, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle son yılların en sessiz günlerinden birini yaşıyor.

İZMİR'in önemli simgelerinden biri olan Alsancak ilçesindeki kordon boyu, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle son yılların en sessiz günlerinden birini yaşıyor. Normal zamanlarda binlerce kişinin bulunduğu kentin en işlek cadde ve meydanlarındaki boşluk, havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar gününde, İzmir'de normalde günün her saati hareketli olan sokaklar ve işlek caddeler boş kaldı. Normal zamanlarda binlerce kişinin bulunduğu İzmir'in önemli simgelerinden biri olan Alsancak ilçesindeki kordon boyu ve Gündoğdu Meydanı, son yılların en sessiz günlerinden birini yaşadı. Kentin en işlek cadde ve meydanlarındaki boşluk, havadan görüntülendi. Öte yandan, polis ekiplerinin ise denetimi artırdığı dikkat çekti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde belli bölgelerde denetim noktaları oluşturdu. Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurup, sokağa çıkış izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan sürücülere ve kişilere ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İzmir'de 3-9 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 304,07 iken bu rakam 10-16 Nisan tarihleri arasında 351,97'ye yükselmişti.

İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 15:57:38. #1.15#

title