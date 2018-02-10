İzmir'de Köprüden Düşen Kişi Yaralandı

İzmir'de Köprüden Düşen Kişi Yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 5 metre yüksekliğindeki köprüden düşen kişi ağır yaralandı.

İzmir'de Köprüden Düşen Kişi Yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 5 metre yüksekliğindeki köprüden düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Yavaş Sokağı yakınındaki köprüden geçen 62 yaşındaki Suat Bürcü, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bürcü'yü Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Suat Bürcü'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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