İzmir'de köpek yavrusunu sopayla darbettiği öne sürülen kişiye para cezası

İzmir'in Beydağ ilçesinde köpek yavrusunu sopaya darbettiği öne sürülen kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Adaküre Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, sokak ortasında yatan sahipsiz bir köpeğe rastladı.

Köpeğin ağız ve burnundan kan geldiğini, sağ gözünün de şiştiğini gören ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda 73 yaşındaki M.A. adlı kadının köpek yavrusuna sopayla vurduğunu tespit etti.

M.A'ya Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 947 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, M.A'nın ifadesinde, "anne köpeğin bahçedeki toprağı bozduğu, anne köpeğe yetişemediği için yavruya vurduğunu" anlattığı öğrenildi.

Yaralı köpek yavrusu, jandarma ekipleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı