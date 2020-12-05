İzmir'de köpek yavrusunu sopayla darbettiği öne sürülen kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de köpek yavrusunu sopayla darbettiği öne sürülen kişiye para cezası

05.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:26
İzmir'de köpek yavrusunu sopayla darbettiği öne sürülen kişiye para cezası

İzmir'in Beydağ ilçesinde köpek yavrusunu sopaya darbettiği öne sürülen kişiye para cezası kesildi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde köpek yavrusunu sopaya darbettiği öne sürülen kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Adaküre Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, sokak ortasında yatan sahipsiz bir köpeğe rastladı.

Köpeğin ağız ve burnundan kan geldiğini, sağ gözünün de şiştiğini gören ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda 73 yaşındaki M.A. adlı kadının köpek yavrusuna sopayla vurduğunu tespit etti.

M.A'ya Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 947 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, M.A'nın ifadesinde, "anne köpeğin bahçedeki toprağı bozduğu, anne köpeğe yetişemediği için yavruya vurduğunu" anlattığı öğrenildi.

Yaralı köpek yavrusu, jandarma ekipleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil yarışı için buluştukları öne sürülen 63 kişiye 198 bin lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil yarışı için buluştukları öne sürülen 63 kişiye 198 bin lira ceza
Baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Hacizli otomobili parçalayıp satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kardeş yakalandı
DİYARBAKIR - Hacizli otomobili parçalayıp satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kardeş yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Sinan Gümüş Necip Uysal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de köpek yavrusunu sopayla darbettiği öne sürülen kişiye para cezası - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 22:26:40. #1.15#
title