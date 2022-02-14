Köpek tartışması şiddete dönüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpek tartışması şiddete dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Köpek tartışması şiddete dönüştü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sahilde iki kadın ve erkek arasında başlayan köpek tartışması şiddete dönüştü.

SEFERİHİSAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sahilde iki kadın ve erkek arasında başlayan köpek tartışması şiddete dönüştü. Görüntüler, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan A.E.Ş isimli vatandaş, iddialara göre köpeklerin kendisine havlamasından rahatsız oldu. Vatandaşın köpekleri korkutarak uzaklaştırmaya çalıştığını farkeden iki kadın, tepki göstererek adamı uyardı. Köpeklerden birinin adamı bacağından ısırmasıyla tansiyon biranda yükseldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

A.E.Ş ile kadınlar arasında başlayan sözlü tartışma biranda şiddete dönüştü. Kadınlardan birinin tekmesine maruz kalan adam kadınlara tekme ve tokat atıp kaçarak uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. İki kadının adamdan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine şahsın jandarma tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

(Aybike Göcekli/ İHA)

Köpek tartışması şiddete dönüştü

Köpek tartışması şiddete dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Seferihisar, Köpek, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title