Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

28.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 01:05

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tire'den Ödemiş yönüne giden İlhan Bacaksız (22) yönetimindeki 35 ZAN 90 plakalı otomobil, Boynuyoğun köyü yakınlarında yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Bacaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Otomobilde bulunan yaralı Kazım Yiğit Yıldız (26) ise sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı köpek de telef oldu.

Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Köpeğe ve bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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