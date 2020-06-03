İzmir'de köpeğe şiddet görüntüleri tepki çekti
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İzmir'de köpeğe şiddet görüntüleri tepki çekti

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahsın köpeğe elindeki sert bir çubukla şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

İzmir'de köpeğe şiddet görüntüleri tepki çekti
03.06.2020 23:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:15

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahsın köpeğe elindeki sert bir çubukla şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler büyük tepkiye yol açtı.

İddiaya göre, Adatepe Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, elindeki çubukla kulübedeki köpeğe şiddet uyguladı. Elinde tuttuğu sert çubukla zavallı hayvana vuran şahsın köpeğe vururken, "Kimsin sen, nasıl kaçarsın? Benim sözümü nasıl dinlemezsin?" diye bağırması da dikkat çekti. Elindeki demir çubukla köpeğe vuran şahsın görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, sosyal medyada yayılan görüntü büyük tepki topladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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