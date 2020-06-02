İzmir'de kooperatifçiliği geliştirme çalışmaları İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Türkiye'deki ve İzmir'deki kooperatiflerin temel sorunlarının başında az ortaklı ve küçük ölçekli yapıya sahip olmalarının geldiğini ifade etti.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Türkiye'deki ve İzmir'deki kooperatiflerin temel sorunlarının başında az ortaklı ve küçük ölçekli yapıya sahip olmalarının geldiğini ifade etti.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de ve ilçelerinde faaliyet gösteren 154 tarımsal kalkınma kooperatifi, 85 sulama kooperatifi, 44 su ürünleri kooperatifi olmak üzere toplam 283 adet tarımsal amaçlı kooperatif ve bu kooperatiflere ortak yaklaşık 35 bin üreticinin bulunduğunu bildirdi.

İzmir'in tarımsal kooperatifçilik faaliyetleri ve ortak sayısı bakımından Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğuna değinen Özen, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki ve ilimizdeki kooperatiflerin temel sorunlarına baktığımızda kooperatiflerimizin az ortaklı ve küçük ölçekli bir yapıya sahip olduklarını görüyoruz. Dünyada bulunan kooperatiflerin ortalama sayısı yaklaşık bin ortak iken İzmir ilinde bulunan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ortalama ortak sayısı 130 ortak civarındadır. 185 kooperatifimizin ortak sayısı 100 ortağın altındadır. Sadece 6 kooperatifimizin sayısı 500 ortağın üzerinde ve bunların da sadece 2'si 1000 ortağın üzerindedir."

Kooperatif ortaklarının karar alma süreçlerine katılımının da düşük olduğunu aktaran Özen, "Kooperatiflerin geçen dönemini ibra ettikleri ve gelecek dönemde yapılacakların karar alındığı genel kurullara katılım oranı ortakların yüzde 15'i gibi düşük bir oranda gerçekleşmektedir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA