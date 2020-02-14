İzmir'de konut satışları yüzde 90 arttı

14.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı Ocak ayında İzmir'de 3 bin 795 olan konut satışı, 2020 yılı ocak ayında yüzde 90 oranında artarak 7 bin 212 oldu.



Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,6 artarak 2 bin 219 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 199 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 219 konut satışı ile İzmir izledi.



İzmir'de ipotekli konut satışları 3 bin 55 olarak gerçekleşti



İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 642 oranında artarak 3 bin 55 oldu. İzmir'de ocak ayında satışı yapılan konutların yüzde 42'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 30'unu ilk satış, yüzde 70'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 31'ini ilk satış, yüzde 69'unu ise ikinci el satışlar oluşturdu.



Konut satışlarında Buca birinci



Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2020 Ocak ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2020 Ocak ayında Buca'da 982 konut satılırken, Buca'yı 792 konut satışı ile Karşıyaka, 543 konut satışı ile Karabağlar, 542 konut satışı ile Torbalı, 541 konut satışı ile Bornova, 514 konut satışı ile Çiğli, 451 konut satışı ile Menemen, 406 konut satışı ile Konak ve 304 konut satışı ile Bayraklı takip etti. - İZMİR

Kaynak: İHA