İzmir'de konut satışları yüzde 76,6 arttı

17.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2018 yılı Kasım ayında İzmir'de 4 bin 773 olan konut satışı, 2019 yılı Kasım ayında yüzde 76,6 oranında artarak 8 bin 428 oldu.



Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 924 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u; 14 bin 506 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 8 bin 428 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu.



İzmir'de 2 bin 538 konut ilk defa satıldı



İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artarak 2 bin 538 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 494 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 423 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 538 konut satışı ile İzmir izledi.



İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 732 oranında artarak 3 bin 145 oldu. İzmir'de Kasım ayında satışı yapılan konutların yüzde 37,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 26,9'unu ilk satış, yüzde 73,1'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 32'sini ilk satış, yüzde 68'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.



İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 183 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 47,6 ile Ardahan oldu.



Konut satışlarında Buca birinci



Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2019 Kasım ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2019 Kasım ayında Buca'da bin 46 konut satılırken, Buca'yı bin 9 konut satışı ile Karşıyaka, 621 konut satışı ile Torbalı, 597 konut satışı ile Karabağlar, 580 konut satışı ile Bornova, 572 konut satışı ile Çiğli, 478 konut satışı ile Konak, 471 konut satışı ile Menemen ve 435 konut satışı ile Bayraklı takip etti. - İZMİR

Kaynak: İHA