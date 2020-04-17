İzmir'de konut satışları yüzde 12 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı mart ayında İzmir'de 6 bin 366 olan konut satışı, 2020 yılı mart ayında yüzde 12 oranında artarak 7 bin 131 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı mart ayında İzmir'de 6 bin 366 olan konut satışı, 2020 yılı mart ayında yüzde 12 oranında artarak 7 bin 131 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.

İzmir'de 2 bin 108 konut ilk defa satıldı

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 azalarak 2 bin 108 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 439 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 308 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 108 konut satışı ile İzmir izledi.

İpotekli konut satışları

İzmir'de ipotekli konut satışları 2020 mart ayında 3 bin 177 olarak gerçekleşti. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,7 oranında artarak 3 bin 177 oldu. İzmir'de mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 44,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 29'unu ilk satış, yüzde 71'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 30'unu ilk satış, yüzde 70'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2020 mart ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2020 mart ayında Buca'da 936 konut satılırken, Buca'yı 755 konut satışı ile Karşıyaka, 554 konut satışı ile Çiğli, 522 konut satışı ile Torbalı, 519 konut satışı ile Karabağlar, 429 konut satışı ile Menemen, 408 konut satışı ile Bornova, 359 konut satışı ile Bayraklı ve 348 konut satışı ile Konak takip etti. - İZMİR

Kaynak: İHA