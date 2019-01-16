İzmir'de Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2017 yılı Aralık ayında İzmir'de 8 bin 305 olan konut satışı, 2018 yılı Aralık ayında yüzde 16,2 oranında azalarak 6 bin 960 oldu.

Konut satışlarında 2018 yılında İstanbul, 234 bin 55 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 bin 161 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 75 bin 672 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 3 bin 158 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 723 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 77 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 158 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 oranında azalarak 395 oldu. İzmir'de Aralık ayında satışı yapılan konutların yüzde 5,7'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 42,3'ünü ilk satış, yüzde 57,7'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 45,6'sını ilk satış, yüzde 54,4'ünü ise ikinci el satışlar takip etti.

İpotekli satışlarda İstanbul bin 461 konut satışı ve yüzde 20,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 12,7 ile Edirne oldu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelere göre, İzmir'de 2018 Aralık ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2018 Aralık ayında Buca'da 790 konut satılırken, Buca'yı 683 konut satışı ile Karşıyaka, 533 konut satışı ile Karabağlar, 514 konut satışı ile Menemen, 513 konut satışı ile Torbalı, 489 konut satışı ile Çiğli, 430 konut satışı ile Bornova, 391 konut satışı ile Konak ve 300 konut satışı ile Bayraklı takip etti.

2018 yılında ise Buca'da 9 bin 695, Karşıyaka'da 7 bin 888 ve Torbalı'da 5 bin 980 konut satışı yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA