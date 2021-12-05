İZMİR'DE KONUT FİYATLARI ARTIŞINDA REKOR

İZMİR (DHA) - İNGİLTERE'de bir emlak şirketi tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyada son bir yılda Konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler açıklandı. 55 ülke ve 150 şehri kapsayan araştırmada konut fiyatının en fazla arttığı şehir yüzde 30.8 ile Kanada'daki Halifax kenti olurken, İzmir yüzde 30 fiyat artışıyla ikinci sırada yer aldı. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yapılan araştırmanın tamamen gerçeği yansıttığını belirterek, Konut fiyatları son dönemde oldukça arttı dedi.

Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler açıklandı. İngiltere'de bir emlak şirketi tarafından yapılan araştırma sonucuna göre listede Türkiye'den üç şehir ilk 10'da yer aldı. 55 ülke ve 150 şehri kapsayan araştırmada, konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir yüzde 30.8 ile Kanada'daki Halifax kenti olurken, İzmir yüzde 30 fiyat artışıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir'deki konut fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Güleroğlu, Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte pandeminin de etkisiyle gayrimenkul sektörünün hareketlendi. İzmir'in İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerden daha sakin şehir olarak bilinmesi nedeniyle bu bölgeye talep arttı. Fiyatlar da yükselmeye başladı. Bu dönemde dövizdeki artış nedeniyle vatandaşlar mülklerini satmıyor. Satmak isteyenler de üzerine yüzde 35-40 fiyat koyarak satmaya çalışıyor. Bu da piyasayı yükseltiyor dedi.

'ARAŞTIRMA TAMAMEN GERÇEĞİ YANSITIYOR'

İngiltere'de yapılan araştırma sonuçlarının tamamen gerçeği yansıttığını dile getiren Güleroğlu, şöyle konuştu İzmir'de yıkıcı bir deprem yaşadık ve insanlar kiralık konutlara geçti. Bir kısmı da yazlıklarına gitti. Cebinde parası olan yatırım yapmak isteyenler de Urla, Seferihisar, Foça, Çeşme özellikle de Alaçatı'da yoğunluk oluşturdu. Piyasada bu bölgelere insanların taleplerinden kaynaklı fiyatlarda şişme oldu. Özellikle Çeşme'de 22 milyon lira muhammen bedelle çıkan arsa 77 milyona satıldı. 80 milyon lira muhammen bedelle çıkan yerler de 150-200 milyona satıldı. Bunlar ufacık arsalar. Fiyatlar otomatik olarak yükselmeye başladı. Son dövizin artışını da üzerine koyarsak fiyatlar Türkiye oranına göre yüksek kalıyor.

'YENİ İMAR ALANLARI AÇILABİLİR'

İzmir'in önümüzdeki dönemde de gayrimenkul yatırımcılarının ilgisini çekmeye devam edeceğini söyleyen Güleroğlu, Ben 33 yıldır gayrimenkul işi yapıyorum. 22 yıldır da emlakçılar odası başkanıyım. Gayrimenkulde piyasaların hiçbir zaman aşağı indiğini görmedim. Çıkan fiyat aşağı düşmüyor. Bitcoine yatırım yapanlar farklı bir sabaha uyandı. Dolar bir anda yükseldi, farklı boyutları oldu ama gayrimenkulde böyle sıkıntı yok. Gayrimenkul hep üstüne koyarak gidiyor. Çünkü hep yapım, inşa maliyetleri var. En büyük sıkıntı İzmir'de imar alanlarının çok kısıtlı olması. Hal böyle olunca yeni imar alanları açılmamasından kaynaklı fiyatlar şişiyor dedi.

'BÖLGE DAHA DA DEĞER KAZANACAK'

İzmir'de yeni imar alanlarının açılması halinde bölgenin daha da değer kazanacağını anlatan Güleroğlu, Şu anda en çok tercih edilen yerler Torbalı'da. Orada da 500 bin liranın altında ucuz konut kalmadı. İkinci el konutlarda ise daha eski binalar alınıp iç düzenlemesi yapıldıktan sonra piyasaya sunuluyordu. Şimdi kentsel dönüşümüne başlandı. 400 bin liraya aldığınız bir gayrimenkul kentsel dönüşüme sokulduğunda değeri 1 milyon 200 bin liraya kadar yükseliyor. Foça, Bergama, Aliağa gibi bölgelere ciddi oranda kayma var. Seferihisar, Ürkmez, Doğanbey gibi yerlerde ciddi hareketlenme var. İnsanlar bu tarafa doğru yatırıma kaçıyor. İzmir her zaman yatırımcıların ilgisini çekecek. Çünkü imar alanları yok. Şu anda Çiğli ve İnciraltı'nda imara açılması beklenen yerler var. Bu bölgelerde imar çalışmaları yapılırsa daha hareketli olacağını düşünüyoruz diye konuştu.