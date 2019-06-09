İzmir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'nde Narlıdere istikametine seyreden Ertan Güngör'ün (24) kullandığı 34 UC 5935 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra yol kenarındaki metro inşatının bariyerlerine çarptı.
Takla atan aracın sürücüsü Güngör, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Güngör, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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