Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Altınyol'dan Konak istikametine seyir halinde olan Berkant S. (22) yönetimindeki 35 SBU 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.

Otomobilin çekici marifetiyle çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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