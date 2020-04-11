İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü İzmir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında D-300 karayolu üzerinde ilçelere ve köylere gidişler kontrol altında tutuluyor.

İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü

İZMİR - İzmir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında D-300 karayolu üzerinde ilçelere ve köylere gidişler kontrol altında tutuluyor. Kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da seyahat belgeleri incelenerek sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor, eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından önlemler alınmaya devam ediyor. İzmir'de, il merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de kontrol altında tutuluyor. İzmir'in diğer illerle bağlantısını sağlayan D-300 kara yolu üzerinde kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Kentin girişlerindeki kontrol noktalarında görev yapan trafik ekipleri ile sağlık görevlileri, sürücüler ve yolculara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İHA