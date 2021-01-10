İzmir'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde, komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi'nde Eray Umutlu (46) ile komşusu M.B. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, Umutlu'yu bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bayındır Belediyesi fen işlerinde çalıştığı öğrenilen Umutlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

M.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp