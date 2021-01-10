İzmir'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

10.01.2021 03:25 | Son Güncelleme: 10.01.2021 03:28
İzmir'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde, komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi'nde Eray Umutlu (46) ile komşusu M.B. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, Umutlu'yu bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bayındır Belediyesi fen işlerinde çalıştığı öğrenilen Umutlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

M.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlker Başbuğ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Meghan Markle Murat Dalkılıç
Spor Ryan Babel Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Hisarcık Jandarma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 03:28:24. #1.14#
title