İzmir'de koltuk altı lenf bezi alınan meme kanseri hastaları için pembe bileklik

İzmir'de meme kanseri tedavisi kapsamında koltuk altı lenf bezleri alınan kişilere, uymaları gereken kuralları hatırlatması ve bilinç kaybı durumunda sağlık personelini uyarması için pembe bileklik dağıtıldı.

İzmir'de meme kanseri tedavisi kapsamında koltuk altı lenf bezleri alınan kişilere, uymaları gereken kuralları hatırlatması ve bilinç kaybı durumunda sağlık personelini uyarması için pembe bileklik dağıtıldı.

Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEMEKANDER) ve İzmir Kent Konseyi ve İzmir Engelli Meclisi tarafından meme kanseri tedavisi gören kişilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kent Konseyi binasındaki etkinlikte koltuk altı lenf bezi alınmış hastalara pembe bileklik dağıtıldı.

MEMEKANDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, yaptığı konuşmada meme kanserinin yayılması halinde koltuk altı lenf bezlerinin alındığını, bunun da lenfatik sistemi bozduğu için hastaların hayat boyu belirli kurallara uygun yaşaması gerektiğine işaret etti.

Ödem oluşmaması için lenf bezi alınan koldan tansiyon ölçülmemesi, o kola iğne yapılmaması, serum takılmaması gerektiğine dikkat çeken Haydaroğlu, "Ayrıca o kolla ağır yük kaldırılmamalı, halı, kilim silkeleme gibi işlemler yapılmamalı, böcek ısırıklarından, kesik ve yanıklardan sakınılmalıdır. Meme kanserine yakalanıp lenf bezleri alınan hastaların bu bileklikleri takması hayatidir. Pembe bileklik, takan kişiye lenfödem riski taşıdığını, uyması gereken kurallar, dikkat etmesi gereken davranışlar olduğunu hatırlatır. Bilinç kaybı durumunda, sağlık personeline bilgi veren, uyaran özel bir simgedir."

İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık da Kanser Haftası kapsamında pembe bileklikleri hastalara ve hastanelere, doktorlara ve radyoterapi ünitelerine ücretsiz göndermeye başladıklarını, ihtiyaç duyan kişilerin MEMEKANDER ve İzmir Kent Konseyi'ne başvurabileceğini söyledi.

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdülsamed Baskak da koltuk altı lenf bezleri alınanların engelli konumuna düştüğünü belirterek hastaların bu konuda bilinçli olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel