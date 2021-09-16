İzmir'de kolonyalı vahşet: Eşini ve bebeğini yaktı

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 ay önce hapishaneden çıkan bir kişi, yaşanan tartışmada karısını ve 1,5 yaşındaki bebeğini üzerlerine kolonya dökerek yaktı. Hastanede tedavi altında 'Yanlışlıkla oldu' ifadesini veren kadın, daha sonra bu ifadeyi tehdit altında verdiğini itiraf ederken, olayı gerçekleştiren şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Veysi E., eşi Fatma E.(21), çalıştığı süpermarketten öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi. Eşinin çalıştığı süpermarkete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darbederek eve getirdi. Burada eşini darbetmeye devam eden saldırgan, Fatma E. ve 1,5 yaşındaki bebekleri Ömer E.'nin üzerine kolonya döküp, anne ve bebeğini ateşe verdi. Talihsiz kadının ve bebeğin çığlıklarını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCE 'YANLIŞLIKLA' DEDİ, ARDINDAN GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Eşi tarafından kolonya dökülerek yakılan Fatma E., polis ekiplerine hastanede verdiği ilk ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak hastanede tedavisi süren Fatma E., daha sonra ilk ifadeyi tehdit altında olduğu için korkarak verdiğini, kendisini ve bebeğini kocasının kolonya dökerek yaktığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, Fatma E.'nin ifadesini değiştirmesi üzerine, Veysi E.'yi dün gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darbettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca Veysi E.'nin yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)