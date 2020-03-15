İzmir'de kolonya kuyruğu İzmir'de kolonya kuyruğu Korona virüs sebebiyle kolonya satışlarının arttığı bugünlerde İzmir'de de vatandaşlar kaliteli ve uygun fiyatlı kolonya almak için kuyruk oluşturdu.

İzmir'de kolonya kuyruğu

İZMİR - Korona virüs sebebiyle kolonya satışlarının arttığı bugünlerde İzmir'de de vatandaşlar kaliteli ve uygun fiyatlı kolonya almak için kuyruk oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından en fazla rağbet gören ürünlerden birisi de kolonya oldu. Kolonyaya olan bu ilgi zamları da beraberinde getirdi. Kimi yerlerde kolonyanın fiyatı 4-5 katına çıkarken, bazı yerlerde ise normal fiyatından satışa sunuluyor. İzmir'de kolonya almak isteyen vatandaşların adresi ise Konak'ta bulunan mağaza oldu. Sabah saatlerinden itibaren mağazaya gelen vatandaşlar raflardaki ürünleri bitirirken, gelen takviye ürünler de kısa sürede satılıyor. Mağazanın önünde ise belli saatlerde yaşanan yoğunluk sebebiyle kuyruk oluşuyor.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan bazıları, farklı ilçelerden gelerek kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı kolonya satın almak için kuyruğa girmeyi göze aldıklarını söylediler. Bazı vatandaşlar ise kolonyanın yanı sıra temizliğe zaten önem gösterdiklerini ancak virüs sebebiyle daha titiz davrandıklarını ifade ettiler. Bir vatandaş da kolonya kuyruğunda zaman zaman sıra kapma sıkıntısından yakındı.

İzmir'de kolonya satışının öne çıktığı bir diğer yer ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı oldu. Çarşı içinde bir dükkanda satış yapan Muzaffer Gönen (21), korona virüsü sebebiyle kolonya satışlarının arttığını söyledi. Gönen, "Bizim milletimiz aslında paniği seven bir millet. En ufak bir durum olunca nasıl korunabilirim, nasıl tedbir alabilirim diye herkes kolonya almaya başladı. Haliyle kolonyanın fiyatları da biraz yükselmeye başladı. Dükkana gelen müşterilere kolonya ikram ediyoruz. Allah'a şükür henüz İzmir'de korona virüse rastlanmadı. Kimi satıcılar ucuza aldığı için uygun fiyattan satıyor, kimileri de alkole gelen zam sebebiyle kolonyayı da pahalı satıyor" dedi.

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Kaynak: İHA