İzmir'de kolej öğrencilerine canlı yayında interaktif eğitim Kent Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçmesinin ardından oluşturduğu e-kent ders programıyla öğrencilerine canlı yayında interaktif eğitim vermeye başladı.

Kent Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçmesinin ardından oluşturduğu e-kent ders programıyla öğrencilerine canlı yayında interaktif eğitim vermeye başladı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamada 2 yıllık çalışmayla hazırlanan e-kent ders programının öğrencilerin hizmetine sunulduğu, yaklaşık 28 bin içeriğin öğrencilere canlı yayında interaktif bir şekilde sunulduğu aktarıldı.

Ders programınının bu dönemde değiştirilmeden uygulandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci bilgisayar başında öğretmenlerini aynı sınıf ortamındaki gibi hazır bir şekilde bekliyor. Öğrenciler öğretmene soru sorabiliyor, karşılıklı tartışma imkanı sağlanıyor. Her gün öğrencilere ödevleri veriliyor ve ödev sonuçları öğretmenler tarafından değerlendiriliyor. Uygulama ilkokul, ortaokul ve lisede tüm akademik dersler üzerinden uygulanırken beden eğitimi, resim, müzik, kodlama derslerinden de öğrencilerin evlerinde çalışabilmeleri için yapabileceklerini içeren bültenler gönderiliyor. Okulumuz gelen yoğun talep nedeni ile bu eğitim sistemini misafir öğrenci uygulaması ile talep edenlere destek amaçlı 2. haftadan itibaren cevap vermeye hazırlanıyor."

Kaynak: AA